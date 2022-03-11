«Я опасаюсь за свою безопасность»: Сельма Блэр обвинила возлюбленного в домашнем насилии

Звезда «Хелбоя» Сельма Блэр сообщила, что через суд добилась отстранения от нее бойфренда Рона Карлсона.

Актриса с тяжелым заболеванием — рассеянным склерозом — в 2019 году расходилась со своим избранником. Однако позже знаменитость и ее возлюбленный приняли решение помириться и возобновить роман. Вот только разногласий у пары меньше не стало.

Именно поэтому недавно во время ссоры Рон Карлсон толкнул актрису на кровать и начал ее душить. Такую версию событий предоставила полиции и суду Сельма Блэр. Знаменитость показала и царапины с кровоподтеками на своей шее. После этого суд запретил приближаться Карлсону к избраннице до официального слушания.

«Я опасаюсь за свою безопасность и безопасность моего сына», — призналась актриса в беседе с EOnline.



Вот только бойфренд Блэр свою вину отрицает. Рон Карлсон утверждает, что царапины на шее актрисы уже были ранее. Он отправил в суд фотографии, подтверждающие его слова. Также Карлсон попросил у суда, чтобы Блэр тоже не приближалась к нему.

Напомним, ранее Сельма Блэр после съемок в «Американской истории преступлений» переключилась на семью. Знаменитость стала больше времени проводить с сыном.

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