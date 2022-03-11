СМИ узнали, в какой стране находится Иван Ургант с семьей

По некоторым данным известный телеведущий Иван Ургант покинул Россию несколько дней назад.

Как стало известно, популярный телеведущий и шоумен Иван Ургант уехал из России. По сообщениям СМИ, Иван Ургант вместе с семьей — двумя дочками и женой Натальей Кикнадзе несколько дней назад пересек границу страны.

По данным телеграм-канала «База», Иван Ургант вместе с близкими сейчас может находиться в Израиле.

Стоит отметить, что в эту же страну уехала Алла Пугачева с Максимом Галкиным и детьми-близнецами Гарри и Лизой.

Накануне Алла Борисовна вышла на связь со своей аудиторией в Instagram, рассказав, что не эмигрировала из России, а всего лишь уехала на каникулы и лечение.

Напомним, некоторое время назад программа Ивана Урганта «Вечерний Ургант» исчезла из сетки Первого канала, как и другие развлекательные проекты. Как объясняло руководство канала, это мера временная.

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