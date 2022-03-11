«Мы оказались в новой реальности»: Солнцев оправдал побег Пугачевой и Галкина за границу

Ранее Алла Пугачева заявила, что покинула пределы России, чтобы поправить здоровье и расслабиться.

Семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина долгое время упорно оставалась отдыхать в России, ссылаясь на пандемию. Однако в этот раз артисты покинули свой замок и страну вместе с детьми. Примадонна подтвердила этот факт в личном блоге.

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Народная артистка сказала, что вернется домой обязательно, а сейчас она решила немного отдохнуть и поправить здоровье.

Шоумен Рустам Солнцев прокомментировал этот спешный отлет звезд, не найдя в нем ничего криминального.

«Мое мнение, что даже если они не уехали отдыхать, хотя какой отдых в такое время, и лечиться, то это их выбор, и я этот выбор понимаю. Потому что мы все оказались в новой реальности», — сказал экс-участник «Дома-2» «Экспресс газете».

Рустам Солнцев признался, что сам в шоке от этой ситуации, ну а Максима Галкина тем более понять можно, ведь на него, считает шоумен, сейчас навалилась целая волна хейта.

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