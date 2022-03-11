«Уже никогда не соберу «Олимпийский»: Юлия Ковальчук вспомнила, как отделилась от «Блестящих»

Бывшая солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук объяснила, как уход из музыкального коллектива отразился на ее карьере.
Юлия вспомнила, как некоторые слушатели не верили в успех артистки и в ее самостоятельный путь на эстраде.
«Если касаться профессии, я понимаю, что уже никогда не соберу «Олимпийский». Потому что все иначе в моей судьбе… Знаешь, когда я ушла из «Блестящих», думала, что для большинства зрителей это было началом провала. Все решили: на этом Юлия Ковальчук канет в бездну, а я супер усиленно погрузилась в сольное творчество», – отметила Ковальчук в YouTube-шоу «10 звезд о провалах».
Другая солистка «Блестящих» Анна Семенович ушла из группы на год раньше Юлии Ковальчук. Семенович уверена, что у ее коллеги осуществись намеченные планы.
«Это ступенька выше. Мы понимали, что все недолговечно. После группы, конечно, все равно наступило затишье у всех, но это было приятное затишье. Все девочки, чего хотели по итогу и получили. Юля хотела быть ведущей, устроить личную жизнь. Она жена всеми любимого Чумакова, у нее потрясающая дочь. У Юли все очень хорошо сложилось», – призналась Анна.
Напомним, ранее Юлия Ковальчук похвасталась своей моложавой мамой, которую поклонники певицы приняли за сестру.
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