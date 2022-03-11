«Будем жить и работать в новых реалиях»: Рудковская — о судьбе рубрики в Instagram «Мои завтраки»

Как отметила продюсер, она ведет ее с 2015 года.

Продюсер Яна Рудковская в Instagram заявила, что ей очень хочется отвлечься от информационных источников, а также о новостях об уходе западных брендов и компаний.

«Будем жить и работать в новых реалиях. Я завела рубрику «Мои завтраки» в далеком 2015 году, и я скучаю по ней, поэтому она будет жить в моей ленте. Йогурт и сладости — российского производства». Яна Рудковская

«Как всегда красиво и эстетично», «Передайте кашку. Будем хлебать из лаптей», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Яна Рудковская замужем за фигуристом Евгением Плющенко. У пары двое общих сыновей.

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