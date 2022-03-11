Сочная куриная грудка: быстро и вкусно
Видео
Приколы с Марией Ароновой, которые отвлекут от тревожных новостей
Видео

«Будем жить и работать в новых реалиях»: Рудковская — о судьбе рубрики в Instagram «Мои завтраки»

Как отметила продюсер, она ведет ее с 2015 года.

«Будем жить и работать в новых реалиях»: Рудковская — о судьбе рубрики в Instagram «Мои завтраки»
Яна Рудковская. Фото: Globallookpress.com

Продюсер Яна Рудковская в Instagram заявила, что ей очень хочется отвлечься от информационных источников, а также о новостях об уходе западных брендов и компаний.

Завтрак Яны Рудковской
Завтрак Яны Рудковской. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

«Будем жить и работать в новых реалиях. Я завела рубрику «Мои завтраки» в далеком 2015 году, и я скучаю по ней, поэтому она будет жить в моей ленте. Йогурт и сладости — российского производства».

Яна Рудковская

«Как всегда красиво и эстетично», «Передайте кашку. Будем хлебать из лаптей», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Яна Рудковская замужем за фигуристом Евгением Плющенко. У пары двое общих сыновей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Евгений ПлющенкоЕвгений Плющенко последние новостиНовости googleЯна РудковскаяЯна Рудковская последние новости