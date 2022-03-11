«Я не понимаю, что с тобой произошло»: Бузова осудила Барских за его высказывания о России

Певица в шоке, откуда такая ненависть к людям.

Певица Ольга Бузова в своем телеграм-канале раскритиковала музыканта Макса Барских, который позволил себе негативные высказывания о россиянах.

«Я не понимаю, что с тобой произошло. Откуда такая ненависть к людям! К людям, которые подарили тебе признание, любовь, восхищение, возможность выступать на лучших площадках страны, зарабатывать и делать невероятные шоу». Ольга Бузова

Как отметила Ольга Бузова, музыка должна оставаться вне политики. Она должна вдохновлять, а не уничтожать. Бузова попросила удалить с платформы социальной сети «ВКонтакте» все песни Макса Барских, а также других украинских артистов.

Ранее Макс Барских выступил в Instagram с заявлением. Он запретил использовать свою музыку в любом виде на территории России. Также его композиции больше нельзя использовать в фильмах и на телеканалах.

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