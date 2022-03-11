«Запланированное лечение совпало с военной операцией»: Манучаров высказался о Пугачевой и других, сбежавших из России

Артист, педагог и телеведущий Вячеслав Манучаров на своей странице в Instagram высказался по поводу знаменитостей, уехавших за границу в конце февраля этого года.

«Как забавно, что у всех деятелей культуры, а особенно шоу-бизнеса, «давным-давно запланированный отдых и лечение» совершено случайным образом совпал с военной операцией на Украине. И все массово сбежали из страны. Патриоты, блин», — написал Вячеслав Манучаров.

Не исключено, что его реплика вызвана тем, что накануне Алла Пугачева опубликовала в микроблоге видео, в котором заявила, что запланированное лечение не считается эмиграцией. Примадонна и ее семья, по некоторым сведениям, сейчас находятся в Израиле.

Подписчики Вячеслава Манучарова поддержали его в намерении поставить на место уехавших селебрити.

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