Российский ответ санкциям: Фадеев после ухода европейских лейблов возродил MALFA

Максим Фадеев в 2019 году удивил публику роспуском артистов своего лейбла MALFA. Тогда композитор и продюсер сильно устал от постоянных конфликтов с музыкантами и отправил их в свободное плавание, решив сотрудничать лишь с теми, кто сам пишет песни.

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Сейчас же Максим Фадеев быстро включился в ситуацию на рынке, когда многочисленные отечественные артисты остались фактически без работы из-за ухода нескольких европейских музыкальных студий из России.

«Хорошая новость для поклонников, компания MALFA возобновляет свою работу в РФ! В связи с этим смотрите за нашими соцсетями, где мы будем вас оповещать о дальнейших шагах. Я вас любил, люблю, и буду любить!» — сообщил в личном блоге Макс Фадеев.

Напомним, отказались сотрудничать с россиянами такие лейблы, как Sony Music, Warner Music, Universal Music. В результате под вопросом оказалась карьера таких знаменитостей, как Лолита, Элджей, Егор Крид, Анна Асти, Artik & Asti, Noize MC, IOWA, ST и других.

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