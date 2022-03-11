Курбан Омаров: «Для меня эти клоуны не страшнее одноклассника, игравшего со мной в русскую рулетку»

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров рассказал о травле в Сети из-за его позиции.

Экс-супруг ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров не скрывает, что в соцсети против него началась травля.

Все – из-за его позиции по поводу событий на Украине. Курбан Омаров поддержал специальную операцию, после чего ему посыпались угрозы. Он признался, что устал от обрушившегося на него потока ненависти.

«Тяжело из-за давления. Очень сильно на меня давит ситуация. Я последние три дня уже не общаюсь даже со своими близкими. Хочется просто перезагрузиться и отключиться», — поделился Курбан Омаров со своей аудиторией в Instagram.

Поклонники посоветовали Курбану Омарову лечь на дно и не высказываться на острые темы, ведь это, действительно, небезопасно. Но тот в ответ заявил, что ничего не боится.

«Я выжил в 90-е в Махачкале. Для меня все эти клоуны не страшнее одноклассника, игравшего со мной в русскую рулетку с папиным пистолетом. Мне не страшно», — ответил подписчикам Курбан Омаров.

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