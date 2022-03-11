«Малой прокормит и мамку, и папку»: Рудковская высказалась о спонсорах, «покинувших» Гном Гномыча

Как отметила продюсер, в отпуск на Мальдивы ее наследник не собирается.

Продюсер Яна Рудковская в своем телеграм-канале «Голубь мира» заявила, что от ее сына Гном Гномыча не ушел ни один спонсор после введения санкций. У всех компаний, сотрудничающих с ребенком, как выяснилось, «русские корни».

«Все спонсоры остались, так что наш малой прокормит и мамку, и папку. В запланированный отпуск на весенние каникулы на Мальдивы Гном Гномыч не собирается!» Яна Рудковская

Как заметила Яна Рудковская, ее сын упорно тренируется на подмосковной базе с родителями «ради светлого будущего российского спорта».

Ранее в СМИ прошла информация, что Александр Плющенко лишился части своих иностранных спонсоров. У сына Яны Рудковской подписаны контракты с известными марками.

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