«Малой прокормит и мамку, и папку»: Рудковская высказалась о спонсорах, «покинувших» Гном Гномыча

Продюсер Яна Рудковская в своем телеграм-канале «Голубь мира» заявила, что от ее сына Гном Гномыча не ушел ни один спонсор после введения санкций. У всех компаний, сотрудничающих с ребенком, как выяснилось, «русские корни».
«Все спонсоры остались, так что наш малой прокормит и мамку, и папку. В запланированный отпуск на весенние каникулы на Мальдивы Гном Гномыч не собирается!»
Как заметила Яна Рудковская, ее сын упорно тренируется на подмосковной базе с родителями «ради светлого будущего российского спорта».
Ранее в СМИ прошла информация, что Александр Плющенко лишился части своих иностранных спонсоров. У сына Яны Рудковской подписаны контракты с известными марками.
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