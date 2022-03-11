Известен только в России и на Украине: какие перспективы у Барских покорить европейского зрителя

Музыкант Макс Барских, который за последние две недели наговорил гадостей о России на несколько жизней вперед, официально заявил, что запрещает использовать свою музыку в любом виде на территории России. Ее больше нельзя крутить в фильмах, на телеканалах.

Кроме того, он изымает весь каталог своих песен «из цифрового пространства РФ». Также он предложил всем украинским артистам сделать то же самое.

Таким смелым заявлением Макс Барских, по сути, погубил свою недолгую музыкальную карьеру. Дело в том, что на Западе с его творчеством не знакомы. Песенки «про туманы» и им подобные там вряд ли в ближайшие годы кого-то заинтересуют. Европейский зритель ориентирован совсем на другую музыку.

При этом Макс Барских забыл, где сделал себе имя. Именно на российских каналах и радиостанциях долгие годы крутили его музыку. Здесь он зарабатывал по 60 тысяч евро за один корпоратив.

Судя по всему, в ближайшие несколько лет у Макса Барских фактически нет никаких перспектив в плане творчества. Его участь — путешествовать по украинским городам, где, надо сказать, тоже далеко не всем нравится подобная музыка и аншлагов на концертах не предвидится.

Не исключен вариант, что через несколько лет Макс Барских будет просто вынужден поменять профессию и мы увидим его в новом амплуа.

Напомним, что Макс Барских назвал не так давно Россию «дырявой страной». После этого российские звезды напомнили ему, кто на самом деле дырявый.

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