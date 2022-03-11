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Известен только в России и на Украине: какие перспективы у Барских покорить европейского зрителя

Исполнителя, надо признать, никто не знает в Старом Свете.

Известен только в России и на Украине: какие перспективы у Барских покорить европейского зрителя
Макс Барских. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Макс Барских, который за последние две недели наговорил гадостей о России на несколько жизней вперед, официально заявил, что запрещает использовать свою музыку в любом виде на территории России. Ее больше нельзя крутить в фильмах, на телеканалах.

Кроме того, он изымает весь каталог своих песен «из цифрового пространства РФ». Также он предложил всем украинским артистам сделать то же самое.

Макс Барских
Макс Барских. Фото: Globallookpress.com

Таким смелым заявлением Макс Барских, по сути, погубил свою недолгую музыкальную карьеру. Дело в том, что на Западе с его творчеством не знакомы. Песенки «про туманы» и им подобные там вряд ли в ближайшие годы кого-то заинтересуют. Европейский зритель ориентирован совсем на другую музыку.

При этом Макс Барских забыл, где сделал себе имя. Именно на российских каналах и радиостанциях долгие годы крутили его музыку. Здесь он зарабатывал по 60 тысяч евро за один корпоратив.

Судя по всему, в ближайшие несколько лет у Макса Барских фактически нет никаких перспектив в плане творчества. Его участь — путешествовать по украинским городам, где, надо сказать, тоже далеко не всем нравится подобная музыка и аншлагов на концертах не предвидится.

Не исключен вариант, что через несколько лет Макс Барских будет просто вынужден поменять профессию и мы увидим его в новом амплуа.

Напомним, что Макс Барских назвал не так давно Россию «дырявой страной». После этого российские звезды напомнили ему, кто на самом деле дырявый.

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