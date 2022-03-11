«Я запомню тебя таким»: появилось последнее фото Томаса Хаоса из «Отпетых мошенников»

Трагичная новость о смерти Томаса Хаоса, известного поклонникам как Вячеслав Зинуров, пришла в ночь на 11 марта. Экс-солиста группы «Отпетые мошенники» нашли мертвым в его доме, он свел счеты с жизнью.

Виктория Богомазова — концертный директор другого бывшего участника группы «Отпетые мошенники» Гарика Богомазова — опубликовала последнее прижизенное фото Хаоса.

«Да, жесть. Последнее фото Славы. Вчера [9 марта] мы расстались после съемки вечером. Я его обняла — и сказала: «Слав мы тебя не бросим!!!» Как так? Светлый, добрый. Я делала все что могла! Прости», — написала Виктория на своей странице в Instagram.

Золотой состав «Отпетых мошенников», про который говорит Виктория, распался в 2011 году. Тогда в коллективе были Сергей Аморалов, Гарик Богомазов и Том Хаос.

Гарик занялся сольной карьерой, Том Хаос тоже стал сольным артистом. Но в феврале 2022-го он объединился с Гариком. Бывшие «мошенники» планировали выступать вместе, строили большие планы и вдруг несчастье.

Кстати, дуэт вызывал недовольство у Сергея Аморалова. Поговаривали, что он был категорически против, чтобы экс-партнеры выступали под брендом «Отпетые мошенники». Вопрос собирались решать в суде. Но до него Том Хаос не дожил.

Сейчас по факту смерти артиста следственный комитет проводит проверку. Скорее всего, криминальной составляющей не будет. В окружении певца говорят, что в последние годы он страдал от депрессии.

Музыкант не был женат, детей у него не было, сообщает argumenti.ru.

Лера Кудрявцева была одной из первых, кто прокомментировал смерть 50-летнего музыканта. Она подтвердила, что в последнее время Зинуров был очень расстроен.

«Прекрасно пообщались, все было прекрасно, я его знаю очень давно. В последнее время он был немного расстроенный — что-то случилось у него по работе, по карьере. Очень приятный, клевый, добрый. Я сейчас не знаю, что сказать, потому что в шоке», — поделилась Кудрявцева с телеканалом «360».

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