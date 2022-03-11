Ким Кардашьян дала «лучший совет женщинам в бизнесе» и нарвалась на критику

Ее бывшая сотрудница вспомнила, как работала на семейство Кардашьян и что-то этот совет ей не очень помогал.

Звездное семейство Кардашьян дало большое интервью изданию Variety по поводу своего нового шоу. И в этой статье самая популярная светская львица из телевизионного клана Ким Кардашьян поделилась советом с другими женщинами, которые хотят достичь ее уровня славы и заработка.

«У меня есть лучший совет для женщин в бизнесе. Поднимайте свои *** (пятые точки. — Прим. авт.) и работайте. Кажется, что в наши дни никто не хочет работать», — высказалась Кимберли.

Эта ее фраза вызвала бурные обсуждения в социальных сетях. Одной из тех, кто отреагировал на цитату, оказалась бьюти-блогер Джессика ДеФино, которая некогда трудилась на звездное семейство.

«Я была редактором приложений Kardashian в 2015 году в Лос-Анджелесе, работала дни, ночи и выходные, могла позволить себе продукты из магазина только за 99 центов, не раз просила подвезти меня, потому что не могла заправить машину, чтобы попасть в офис, и еще получила выговор за фриланс на стороне», — написала Джессика в Twitter, собрав этим постом за сутки полмиллиона лайков. «Самое дикое в этой работе: я своими глазами видела, как самые известные женщины в мире установили недостижимый «франкенштейновый» стандарт красоты, заставляли остальных «не отставать» от них, использовали этот стандарт красоты для продажи своих продуктов и при этом никогда не чувствовали себя достаточно хорошо».

Напомним, реалити-шоу «Семейство Кардашьян» было запущено в 2007 году. За прошедшее время его звезды стали топовыми моделями, запустили свои компании по производству одежды и косметики и попали в списки богатейших женщин на планете. При этом их нередко критикуют за пластические операции и чрезмерную роскошь.

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