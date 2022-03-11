«Думаю, концертов особо не будет»: Бородина — о «плясках» Барских в России и его «нужности» в Европе

Ведущая проекта «Дом-2» подметила, что после всего сказанного украинским певцом, лично она вряд ли купит билетик на его концерт.

Ксения Бородина ответила в stories микроблога на самые волнующие поклонников вопросы. Так, ведущая проекта «Дом-2» призналась, что хотела видеть Макса Барских в числе гостей на ее вечеринке по случаю дня рождения. 8 марта Ксюше исполнилось 39 лет. Украинский певец должен был развлекать селебрити на тусовке, спев несколько своих хитов. Однако потом именинница, да и сам музыкант передумали. Решив, что это не самая лучшая идея. И оказалось, что не зря! Бородина уточнила, что все это было еще до того, как Макс удивил отечественных звезд своими нелицеприятными высказываниями.

Так, украинский певец поделился в своем микроблоге видеороликом, обратившись к фанатам. Макс Барских заявил, что его «вытянула» вовсе не Россия и своей популярностью он обязан не российским поклонникам. Кроме того, музыкант добавил, что его фанатам повезло, что он когда-то заезжал в их города. Подобные речи Ксению Бородину немного ошеломили. Ведущая «Дом-2» уточнила, что с ней он общался доброжелательно. И все же Ксюша призналась, что после всего услышанного она едва ли купит билетик на его концерт.

Ксения Бородина считает, что Макс и сам больше не приедет в Россию. Своих поклонников он обидел и можно сказать, растерял. Да и в Европе, как говорит ведущая «Дома-2», украинский певец мало кому знаком, а значит маловероятно, что публика пойдет на его концерты.

«Пойдешь еще на концерт к Максу Барских?» — анонимно спросили у теледивы. «А как вы себе это представляете? После всего сказанного им? Я думаю, и концертов у него не будет особо. На родине будет не до концертов, в Россию он больше не приедет и тут никто не примет, Европа его не знает особо», — уточнила Бородина.

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