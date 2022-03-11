Приколы с Марией Ароновой, которые отвлекут от тревожных новостей
Видео
Хранение специй на кухне: три интересные идеи
Видео

«Думаю, концертов особо не будет»: Бородина — о «плясках» Барских в России и его «нужности» в Европе

Ведущая проекта «Дом-2» подметила, что после всего сказанного украинским певцом, лично она вряд ли купит билетик на его концерт.

«Думаю, концертов особо не будет»: Бородина — о «плясках» Барских в России и его «нужности» в Европе
Макс Барских. Фото: Globallookpress.com

Ксения Бородина ответила в stories микроблога на самые волнующие поклонников вопросы. Так, ведущая проекта «Дом-2» призналась, что хотела видеть Макса Барских в числе гостей на ее вечеринке по случаю дня рождения. 8 марта Ксюше исполнилось 39 лет. Украинский певец должен был развлекать селебрити на тусовке, спев несколько своих хитов. Однако потом именинница, да и сам музыкант передумали. Решив, что это не самая лучшая идея. И оказалось, что не зря! Бородина уточнила, что все это было еще до того, как Макс удивил отечественных звезд своими нелицеприятными высказываниями.

Так, украинский певец поделился в своем микроблоге видеороликом, обратившись к фанатам. Макс Барских заявил, что его «вытянула» вовсе не Россия и своей популярностью он обязан не российским поклонникам. Кроме того, музыкант добавил, что его фанатам повезло, что он когда-то заезжал в их города. Подобные речи Ксению Бородину немного ошеломили. Ведущая «Дом-2» уточнила, что с ней он общался доброжелательно. И все же Ксюша призналась, что после всего услышанного она едва ли купит билетик на его концерт.

Телеведущая Ксения Бородина
Ксения Бородина приглашала украинского певца выступить на ее вечеринке, но потом передумала. Фото: Instagram.com/borodylia

Ксения Бородина считает, что Макс и сам больше не приедет в Россию. Своих поклонников он обидел и можно сказать, растерял. Да и в Европе, как говорит ведущая «Дома-2», украинский певец мало кому знаком, а значит маловероятно, что публика пойдет на его концерты.

Телеведущая Ксения Бородина
Ксения Бородина уверена, что теперь у Макса с концертами будет туго. Фото: Instagram.com/borodylia

«Пойдешь еще на концерт к Максу Барских?» — анонимно спросили у теледивы.

«А как вы себе это представляете? После всего сказанного им? Я думаю, и концертов у него не будет особо. На родине будет не до концертов, в Россию он больше не приедет и тут никто не примет, Европа его не знает особо», — уточнила Бородина.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

«Дом-2»Ксения БородинаМакс БарскихНовости googleТиматиУкраина