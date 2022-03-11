«Говорят: «Дени, ой, как же тебя. Никита!»: старший внук Пугачевой — о тете Лизе и дяде Гарри

Никита Пресняков уточнил, что двойняшки часто путают его с Дени Байсаровым.

Никит Пресняков в беседе с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» признался, что дети его именитой бабушки — двойняшки Гарри и Лиза — не знают, кем он им приходится. Старший сын Кристины Орбакайте подметил, что едва ли малыши поняли бы, почему у них есть такой взрослый племянник.

Также внук Аллы Пугачевой поделился забавной историей, вспомнив, что двойняшки Гарри и Лиза часто путают его с Дени Байсаровым. И все потому что младший брат Никиты часто гостит в подмосковном замке в деревне Грязь. Малыши очень привязаны к внуку Примадонны.

Шоумен Максим Галкин как-то говорил, что он специально построил такой большой дом, чтобы у каждого была своя спальня. Когда Кристина с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавой гостят у них в замке, все ночуют отдельно. Такую комнату именитая бабушка отвела и Дени Байсарову.

«Они иногда меня Дени называют. Путают с моим братом. Говорят: «Дени, ой, как же тебя. Никита!» Они прямо вообще офигенные», — отметил Пресняков, говоря о детях своей именитой бабушки.

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