«Он зачем-то полез в политику»: продюсер Лавров рассказал о предательстве Данилко

Как он отметил, с Андреем они знакомы много лет.

Продюсер Сергей Лавров заявил, что много лет знает Андрея Данилко, который выступает на сцене под псевдонимом Верка Сердючка. Он одним из первых стал привозить украинского музыканта в Россию, где он и стал известным.

«Я ему сделал несколько сотен концертов. У нас одно время была очень теплая и близкая дружба. Но потом, к сожалению, он зачем-то полез в политику, спел на «Евровидении» — «Раша, гудбай!» Сергей Лавров

Как отметил Сергей Лавров, он прекрасно понимает, на что была настроена эта песня. Тогда Верка Сердючка, безусловно, словила хайп. В то же время она автоматически поставила крест на своей карьере в России.

По словам Лаврова, тогда русский народ Сердючку не простил. В российских городах во время тура были полупустые залы. Часть концертов вообще пришлось отменить, сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме Десятки тысяч евро: сколько украинская Верка Сердючка брала за один концерт в России Обычно Андрея Данилко хотели видеть на Рублевке.

Напомним, что Андрей Данилко за последние годы не раз негативно высказывался о России. В связи с этим он подвергался критике в нашей стране.

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