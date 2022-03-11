«Он зачем-то полез в политику»: продюсер Лавров рассказал о предательстве Данилко

Продюсер Сергей Лавров заявил, что много лет знает Андрея Данилко, который выступает на сцене под псевдонимом Верка Сердючка. Он одним из первых стал привозить украинского музыканта в Россию, где он и стал известным.
«Я ему сделал несколько сотен концертов. У нас одно время была очень теплая и близкая дружба. Но потом, к сожалению, он зачем-то полез в политику, спел на «Евровидении» — «Раша, гудбай!»
Как отметил Сергей Лавров, он прекрасно понимает, на что была настроена эта песня. Тогда Верка Сердючка, безусловно, словила хайп. В то же время она автоматически поставила крест на своей карьере в России.
По словам Лаврова, тогда русский народ Сердючку не простил. В российских городах во время тура были полупустые залы. Часть концертов вообще пришлось отменить, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что Андрей Данилко за последние годы не раз негативно высказывался о России. В связи с этим он подвергался критике в нашей стране.
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