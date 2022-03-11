Собирался петь у Ксюши на тусовке: Бородину ошарашили нахальные речи вмиг «переобувшегося» Макса Барских

Макс Барских своими едкими высказываниями успел нарваться на критику отечественных звезд, среди которых оказались рэпер Тимати, певица Слава и Лера Кудрявцева. Последняя дала понять, что озлобленные речи молодого и перспективного украинского вокалиста довели ее до слез. Настолько ведущей программы «Секрет на миллион» было обидно.

Напомним, что Макс Барских во всеуслышание заявил, что его «вытянула» вовсе не Россия и своей популярностью он обязан совершенно не российским поклонникам. Кроме того, украинский певец заявил: его фанатам повезло, что он вообще когда-то к ним заезжал. Такое нахальство не упустил из виду и рэпер Тимати. Экс-«фабрикант» с юмором подметил, что Макс Барских в свое время не гнушался плясать в России на корпоративах. Кроме того, артист зарабатывал неплохие гонорары на своих концертах. Однако почему-то вмиг обо всем забыл.

В перепалку звезд встряла и Ксения Бородина. Она призналась, что приглашала Макса Барских выступить на ее вечеринке по случаю дня рождения. И украинский певец поначалу собирался приехать к ней на тусовку. Вел себя приветливо и добродушно. Но тогда ведущая «Дома-2» еще не была в курсе едких слов музыканта.

«Мы договорились, что Макс будет выступать на моем дне рождения — 8 марта. Еще смеялись, что родились в один день… Но настрой был очень доброжелательный. Когда я посмотрела то самое видео, я была в шоке», — сетовала в микроблоге Ксения Бородина, подметив, что украинский певец среди гостей на ее вечеринке так и не появился.

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