«Я бы не хотел оказаться в такой ситуации»: Охлобыстин высказался о коллегах, уезжающих из России

С началом специальной операции России на Украине, многие отечественные звезды решили уехать из страны. В их числе – Эммануил Виторган, Алла Пугачева, Максим Галкин, Рената Литвинова, Земфира, Александр Васильев и другие. Правда, насовсем или временно – пока неясно.

Актер Иван Охлобыстин отметил, что никогда не хотел эмигрировать в другую страну.

«Я бы не хотел оказаться в такой ситуации. Хочу жить и умереть здесь, в России. Да, мир поделился на своих и чужих. К сожалению. Я надеюсь, это временное условие. Но сейчас надо трезво осознавать, что происходящее», — цитирует актера NEWS.ru.

Напомним, Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.