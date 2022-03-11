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«Цены мы не повышаем»: Бузова напомнила, что у нее есть бренд собственной одежды

Поющая ведущая выпускает спортивные костюмы и футболки.

«Цены мы не повышаем»: Бузова напомнила, что у нее есть бренд собственной одежды
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Ольга Бузова преуспела везде. Она поет, ведет программы, играет на сцене и даже выпускает бренд собственной одежды. Популярная блондинка создала его несколько лет назад, а теперь, ввиду сложившейся ситуации, решила напомнить об этом своим фанатам.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Скриншот: instagram.com/buzova86/

«Мы специализируемся на офигенных спортивных костюмах шикарного качества и потрясающих футболках, которые ничуть не уступают по качеству мировым брендам и, кстати, цены мы не повышаем, несмотря ни на что!» — написала Бузова в своем инстаграме.

Напомним, недавно Бузова вернулась из Африки, где принимала участие в съемках второго сезона шоу «Звезды в Африке».

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