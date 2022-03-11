В Америке актер получил срок за организацию нападения на самого себя

10 марта в Америке вынесли приговор 38-летнему темнокожему актеру-гею Джусси Смоллетту (сериал «Империя», фильм «Чужой: Завет») за то, что он инсценировал нападение на себя.

В январе 2019 года артист заявил в полицию Чикаго, что на него напали на улице двое мужчин в масках. Злоумышленники якобы надели ему петлю на шею, облили отбеливателем и выкрикивали при этом расистские лозунги. Стражи порядка потратили более 1000 часов на поиски нападавших и в итоге выяснили, что «жертва» сам заплатил двоим своим знакомым 3500 долларов, чтобы они поиздевались над ним.

Когда обман раскрылся, Джусси потерял свою роль в «Империи». И даже протекция других темнокожих актеров ему не помогла.

Как передает издание Variety, судья обязал Смоллетта выплатить городу Чикаго 120 тысяч долларов и еще 25 тысяч штрафа. Его посадят в тюрьму на пять месяцев, помимо 30 месяцев испытательного срока. Суд заключил, что своей махинацией актер хотел прославиться и использовал для этого больную для всех американцев тему расизма.

Услышав приговор, Джусси начала кричать: «Я невиновен, и я не суицидник!» Этой фразой актер дал понять, что опасается за свою жизнь в случае, если попадет в тюрьму. Чтобы общественность знала: если его найдут мертвым — это будет убийство. Похоже, что звезда и сейчас надеется на защиту общественников, выставляя себя жертвой со всех сторон. Только реальная жизнь немного отличается от драм, в которых ему приходилось играть.

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