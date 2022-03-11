«Меня не удивило ее бегство»: Волочкова высказалась об отъезде Собчак за рубеж

По словам балерины, у нее со светской львицей никогда не было ни дружбы, ни вражды.

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.pro прокомментировала отъезд светской львицы Ксении Собчак из страны.

«Меня не удивило ее бегство, потому что она не так давно подобным образом сбежала в места смертельной аварии под Сочи. Меня со стороны Ксении уже давно ничего не удивляет». Анастасия Волочкова

По словам Волочковой, у нее с Собчак никогда не было ни дружбы, ни вражды. «Просто были выпады с ее стороны не только в адрес меня, но и других публичных людей. Ей надо было свою пиар-историю строить на состоявшихся и известных личностях», — заметила Анастасия Волочкова.

Напомним, что Ксения Собчак спешно после начала спецоперации России в Донбассе покинула родную страну. Сейчас она, по предварительным данным, находится в Израиле.

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