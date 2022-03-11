«Ой, мама, я влюбилась»: невестка Королевой поделилась откровенными кадрами из постели

Более года назад единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип сделал предложение своей возлюбленной. Его избранницей стала Мелисса Валынкина. Ранее она зарабатывала на жизнь тем, что танцевала на шесте, а теперь освоила профессию визажиста.

В своем микроблоге Мелисса поделилась чувственными кадрами, на которых поет песню «Ой, мама, я влюбилась». Избранница Архипа Глушко позировала в постели и не упустила возможности показать, как выглядит ниже пояса.

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Напомним, и Наташа Королева, и Сергей Глушко против того, чтобы их сын, который, к слову, недавно отметил свое 20-летие, так рано женился. Но, похоже, Архип настроен решительно. Недавно он с Мелиссой переехал из особняка артистки в московскую квартиру.

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