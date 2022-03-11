Последние слова: что перед смертью сказал экс-солист «Отпетых мошенников» Том Хаос

Экс-солист группы «Отпетые мошенники» Том Хаос, он же Вячеслав Зинуров, свел счеты с жизнью. На 10 марта у артиста было запланировано два телеинтервью, но после обеда он перестал выходить на связь. Когда соседи в подмосковном Дмитрове, где в частном доме жил 50-летний Том Хаос совершенно один, пришли к нему, то увидели страшное.

По словам PR-директора Зинурова Майи Троян, алкоголем артист не злоупотреблял, хотя и был тонкой натурой. Из группы он ушел в прошлом году, потому что устал от убыточного сотрудничества с Сергеем Амораловым.

Накануне смерти Зинуров написал друзьям короткое «Утро доброе», а после перестал выходить на связь. Об этом сообщает Пятый канал.

Добавим, в доме Зинурова работают правоохранители, у которых вопрос о криминальном характере смерти не возник.

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