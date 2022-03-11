Хранение специй на кухне: три интересные идеи
Видео
Как приготовить салат с брезаолой и грушей
Видео

Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков заморозил цены в сети своих баров

Артист владеет прибыльным бизнесом и не собирается повышать ценники в меню.

Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков заморозил цены в сети своих баров
Сергей Жуков. Фото: Global Look Press

Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков не только артист, но и бизнесмен. Несколько лет назад он открыл сеть собственных баров. А теперь, когда новые реалии диктуют свои правила, решил порадовать посетителей всех своих заведений. В своем инстаграме Сергей заявил о том, что не планирует повышать цены в меню до конца марта.

Сергей Жуков
Сергей Жуков. Скриншот: instagram.com/sezhukov/

«Я считаю, что сегодня не время для бешеных заработков — у наших гостей доходы тоже не растут. Я призываю и других рестораторов поступить так же. А вас, друзья, мы всегда рады видеть в наших заведениях!» — написал Жуков.

Напомним, ранее стало известно, что из России уходят многие бренды, в том числе и популярный «Макдоналдс». Звезды и рядовые граждане с радостью восприняли эту новость.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Группа "Руки вверх!"ЖуковЖуков новостиСергей Жуков