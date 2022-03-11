Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков заморозил цены в сети своих баров

Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков не только артист, но и бизнесмен. Несколько лет назад он открыл сеть собственных баров. А теперь, когда новые реалии диктуют свои правила, решил порадовать посетителей всех своих заведений. В своем инстаграме Сергей заявил о том, что не планирует повышать цены в меню до конца марта.

«Я считаю, что сегодня не время для бешеных заработков — у наших гостей доходы тоже не растут. Я призываю и других рестораторов поступить так же. А вас, друзья, мы всегда рады видеть в наших заведениях!» — написал Жуков.

Напомним, ранее стало известно, что из России уходят многие бренды, в том числе и популярный «Макдоналдс». Звезды и рядовые граждане с радостью восприняли эту новость.

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