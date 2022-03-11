Обман с гонорарами, сговор близких людей: почему Том Хаос ушел из «Отпетых мошенников»

Певец не стал терпеть ложь со стороны коллеги Сергея Аморалова.

Музыкант Том Хаос, который скончался в возрасте 50 лет, в августе 2021 года неожиданно ушел из группы «Отпетые мошенники», переполошив фанатов.

Музыкант узнал, что коллега Сергей Аморалов и концертный директор обманывали его с гонорарами. Том Хаос тогда произнес, что «близкие люди были в сговоре» против него. На место Тома Хоса, недолго думая, Сергей Аморалов взял в группу 36-летнего танцора Алексея Радченко, который стал выступать в образе музыканта.

Сам Том Хаос отправился делать сольную карьеру с репертуаром «Отпетых мошенников». Первый концерт у него состоялся 26 сентября 2021 года. Чуть позже он принял решение объединиться с другим «мошенником», Гариком Богомазовым, чтобы расширить зрительскую аудиторию, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что основной версией смерти Тома Хаоса является самоубийство. Музыкант был обнаружен в своем загородном доме. Медики констатировали смерть звезды.

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