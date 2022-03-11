Дрожь в руках: жена принца Чарльза Камилла озадачила своим внешним видом

Недавно принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз переболели коронавирусом. Болезнь протекала в легкой форме. Но недавний выход в свет будущей королевы-консорта озадачил фанатов.

На днях герцогиня Корнуолльская пригласила в Кларенс-хаус 90 выдающихся женщин Великобритании, чтобы отметить Международный женский день. В список гостей вошли экс-солистка Spice Girl Мел Би, заместитель лидера лейбористской партии Анджела Рейнер и другие.

В начале мероприятия Камилла выступила с речью, а все присутствующие заметили, что ее руки сильно дрожат. Кадры, опубликованные в соцсетях, буквально озадачили фанатов британской королевской семьи. Об этом пишет Express.

В чем причина такого состояния Камиллы — неизвестно. Фанаты предполагают, что это могут быть последствия перенесенного коронавируса.

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