Был потерян и раздавлен: незадолго до смерти Том Хаос приходил на эфир «Звезды сошлись»

Телезрители обратили внимание, что бывший солист «Отпетых мошенников» находился не в лучшем настроении.

Бывший солист группы «Отпетые мошенники» Том Хаос незадолго до своей смерти пожаловал на программу «Звезды сошлись» на канале НТВ. Там он рассказал о своих проблемах, а также о борьбе за песни команды с музыкантом Сергеем Амораловым, экс-участником коллектива.

Между тем телезрители, смотревшие «Звезды сошлись», заметили, как Том Хаос был потерян. Он мало говорил, в основном это делал другой бывший солист, Гарик Богомазов. Именно с ним Хаос объединился в борьбе за творчество «Отпетых мошенников» против Аморалова.

Заметим, что в феврале 2022 года Хаос рассказывал в соцсетях об объединении с Богомазовым. Он говорил, что они спели любимые песни коллектива. Планировали большой гастрольный тур по стране, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Том Хаос был найден мертвым в своем загородном доме. Основная версия смерти 50-летнего музыканта — самоубийство.

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