«Деньги закончатся завтра, на что будут жить?»: промоутер приструнил украинских звезд

Макс Барских, Лобода, Потап и Настя Каменских, а также ряд других украинских звезд позволяют себе нелицеприятные высказывания в адрес России. Все началось после того, как на Украине началась специальная операция.

Звездный промоутер Сергей Лавров считает, что многие украинские звезды состоялись именно в России, а теперь она попросту плюют в колодец, из которого пили воду.

«Деньги закончатся завтра же, на что они жить будут? Зарабатывают они только там, где они состоялись. Меладзе где будет гастролировать? В Грузии? Ну, хорошо, сделает один тур в Германии. Раз в два года. Один: восемь концертов. Получит он какие-то небольшие деньги. Получит несколько корпоративов. Но все равно без России и без эфиров на телевидении завтра же этих артистов забудут», — сказал Лавров «Комсомольской правде».

Напомним, ранее Сергей Лавров озвучил заработки клипмейкера Алана Бадоева.

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