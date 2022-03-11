«По 100 тысяч евро за клип кто тебе платил?»: сколько зарабатывал режиссер Алан Бадоев в России

Некоторые украинские артисты позволяют себе высказываться в адрес России после того, как на Украине началась спецоперация. Промоутер Сергей Лавров считает, что они попросту плюют в колодец, из которого пили воду все эти годы. Особенно отличились в своих речах Потап и Настя Каменских, Макс Барских и другие. Не остался в стороне и режиссер Алан Бадоев.

«Уважаемый Алан, хочется спросить. А основные деньги ты где заработал? Твои клипы, да, они талантливые. Но по 50 тысяч евро за клип, по 100 тысяч евро за клип кто тебе платил? Твои украинцы? У них денег нет и не было никогда», — сказал Сергей Лавров «Комсомольской правде».

Напомним, несколько лет назад именно Алан Бадоев взялся за раскрутку тогда еще никому не известного Макса Барских. По слухам, их связывает нечто большее, чем сотрудничество и дружба.

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