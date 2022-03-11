Два разных человека: какой Алена Рапунцель была в первую беременность и как выглядит сейчас

Три года назад звезда реалити «Дом-2» Алена Рапунцель впервые стала мамой. Она родила от Ильи Яббарова сына Богдана.

Сейчас знаменитость тоже ждет мальчика, но от другого экс-возлюбленного, стриптизера Ильи Семина, за которого вышла замуж в сентябре 2021 года. Они расстались накануне родов, и теперь девушка будет дважды матерью-одиночкой.

В аккаунте телеканала «Ю», который сейчас транслирует «Дом-2», показали, как выглядела Рапунцель в первую беременность и какой стала во вторую. Подписчики заметили, то перед ними будто два разных человека – так сильно изменилась Алена за три года.

Кстати, сейчас Рапунцель уже на десятом месяце беременности. Дата родов, которую ей установили предварительно, уже прошла. Но предвестников скорой встречи с малышом будущая мама не ощущает до сих пор.

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