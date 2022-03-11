Юлия Ковальчук в малиновом платье в пол поддержала тренд на «особенные» плечи

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук давно строит сольную карьеру. Накануне звезда принимала участие в концерте и перед выходом на сцену запечатлелась для своего микроблога. Позируя в малиновом струящемся платье в пол, артистка предстала во всей красе и написала:

«Женщины никогда не бывают так сильны, как когда они вооружаются слабостью». И пусть у нас будет такая возможность, быть слабыми, нежными и нужными», — гласит текст под фото.

Наряд певицы сразу обратил на себя все внимание фолловеров. Его примечательная особенность – в оригинальном фасоне плеч, о которых ранее рассказывал телеведущий Александр Васильев. Именно такая форма сейчас остается на пике популярности.

«Это тренд. Плечи скроены по-особому, рукав приподнят над их уровнем. Такой покрой обычно в мире моды называется плечо «седло», — рассказывал ранее о примечательном тренде историк моды.

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