«Сумками деньги возили на Украину»: звездный продюсер высказался в адрес плюющих в Россию Потапа и Насти Каменских

Артисты позволяют себе высказываться в адрес России с тех пор, как на Украине началась спецоперация.

Россия начала проводить спецоперацию на Украине 24 февраля. С тех пор практически все украинские звезды, включая Макса Барских, Потапа и Настю Каменских, Валерия Меладзе, начал высказывать свои недоброжелательные отзывы в адрес России.

Звездный продюсер Сергей Лавров считает, что тем самым, вышеназванные селебрити просто плюют в колодец, из которого пьют.

«Они когда-нибудь зарабатывали деньги у себя в стране? Они все эти деньги зарабатывали в России. У них было много корпоративов в Москве, они сумками деньги возили на Украину. И сейчас начать так говорить! Ну, это некрасиво! Вот хочется сказать просто, что сейчас реально маски сняты. Мы сейчас смотрим: кто и что сейчас из себя представляет», — рассказал промоутер «Комсомольской правде».

Напомним, ранее с украинскими звездами расторгли контракты телеканал RU.TV и «Русское радио».

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