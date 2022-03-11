«Кажется, что это кто-то срежиссировал»: Безруков сравнил текущую травлю русских в мире с фильмом «Чучело»

На фоне спецоперации, которую Россия проводит на территории Украины по денацификации страны и защите Донбасса, запад и европейские страны повсеместно вводят санкции.

Кроме того, начались настоящие гонения соотечественников за рубежом: русских травят, отказывают в услугах или товарах, студентов и учащихся отчисляют, детей в школах отказываются учить.

Актер Сергей Безруков отреагировал на происходящее в мире, сравнив реальность с фильмом «Чучело». По его словам, этот фильм стал для него настоящим потрясением, он не верил, что такое возможно на самом деле.

«Сейчас, когда со всех сторон доносятся новости, как русских детей травят в школах и университетах других стран, мне опять сложно поверить в происходящее. Кажется, что и это кто-то просто срежиссировал. Дети не могут страдать за то, что чем-то отличаются от других, как и не должны участвовать в политических играх и манипуляциях взрослых», — написал артист в своем Telegram-канале.

Безруков напомнил, что школьники, которые травили одноклассницу в фильме, понимали, что поступили плохо. «Поймут ли это сейчас», — задается вопросом актер.

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