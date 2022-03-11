«Мы с тобой как две капли воды»: похорошевшая дочка Успенской позировала с мамой на фото

32-летняя Татьяна Плаксина вновь вернулась в Сеть. Единственная дочка Любови Успенской долгое время проходила лечение в реабилитационной клинике, а также прошла курс пластических операций по восстановлению лица после давней аварии. Чтобы вернуть красоту дочке, певица не пожалела средств и сил.

Теперь благодарная наследница поет маме оды. На новом фото она предстала в объятиях Успенской и написала: «Мы с тобою похожи как две капли воды… мы с тобой половины одного яблока! Зажигаю со своей любимой мамулей».

Подписчики поспешили отметить, как похорошела и посвежела Татьяна Плаксина. «Девушки- Вы просто красотки», «Ура, рада видеть вас снова вместе», «Какие вы красивые», «Татьяна, я Вас поддерживаю. Ближе мамочки нет никого на свете. Она точно никогда не предаст», — пишут в комментариях люди.

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