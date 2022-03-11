Так и осталась в белье: Анастасия Волочкова отправилась на гастроли без штанов

Балерина забыла об одежде, спеша на крыльях любви к своим поклонникам.

Звезда сцены Анастасия Волочкова в праздничные дни марта встречала дорогого и любимого гостя Дмитрия, с которым у нее роман, без штанов. Она не постеснялась принять от него цветы и позировать для фото в трусах.

А позже так и отправилась на гастроли в Дедовск, позабыв надеть одежду.

Волочкова позировала на улице с голыми ногами, демонстрируя свою закалку и нижнее белье. Ее запечатлел на фоне своего авто новый возлюбленный.

Ранее Волочкова хвасталась, что у нее очень классная печь в бане. При этом, балерина позировала в парилке, прикрываясь вениками.

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