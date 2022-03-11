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«Кажется, мы похожи»: новый бойфренд Волочковой позировал с корзиной на голове

Снимками балерина поделилась в своем инстаграме.

«Кажется, мы похожи»: новый бойфренд Волочковой позировал с корзиной на голове
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова вновь счастлива в отношениях. Новым избранником балерины стал Дмитрий Корнев – молодой бизнесмен.

Влюбленные проводят вместе много времени, в том числе ходят в зал, где Анастасия обычно выполняет свои любимые упражнения на растяжку, а Дмитрий занимается боксом.

На этот раз Волочкова запечатлела бойфренда в необычном образе. Молодой человек надел корзину на голову и позировал у портрета блондинки.

Дмитрий Корнев
Дмитрий Корнев. Фото: instagram.com/volochkova_art/

«Креативный шедевр в исполнении Димы. Топим баню. Всегда на позитиве. Кажется, мы похожи», — подписала снимки Волочкова.

Напомним, ранее стало известно, что Дима на 20 лет моложе Насти. Ему всего 26. Судя по всему, балерину не смущает разница в возрасте, впрочем, как и те слухи, которые периодически всплывают в Сети. Дело в том, что бывшая возлюбленная Дмитрий Корнева утверждала, что у него много долгов и кредитов.

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