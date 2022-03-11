«Давай, до свидания»: Татьяна Брухунова необычным способом попрощалась с «Макдоналдсом»

В числе компаний, которые решили приостановить свою деятельность на территории России, оказался и любимый многими «Макдоналдс». Очень бурно на эту новость отреагировали и звезды шоу-бизнеса. Селебрити считают, что прожить без «вредной еды» можно. В их числе оказалась и Татьяна Брухунова.

Молодая жена Евгения Петросяна опубликовала в своем инстаграме снимок, на котором позировала в черном наряде на фоне ресторана быстрого питания.

«Давай, до свидания», — коротко написала Брухунова.

Многие фанаты ее поддержала.

«Браво, новая реальность! Шансы похудеть резко возросли! Спасибо, избавили нас от вредной еды», — писали пользователи Сети.

Напомним, санкции, в том числе и закрытие различных представительств брендов, начали вводить после 24 февраля. В этот день Россия начала спецоперацию на Украине.

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