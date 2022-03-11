«Пока справляюсь»: Макеева впервые в жизни решила держать Великий пост

В последнее время актриса с особенным трепетом относится к вере.

В прошлом году Анастасия Макеева вышла замуж в четвертый раз. Ее избранником стал бизнесмен-строитель Роман Малькова. Влюбленные решили не ограничиваться походом в ЗАГС и обвенчались в церкви.

В последнее время Анастасия с особенным трепетом относится к вопросам, связанным с верой. Актриса часто бывает в храмах и монастырях, а теперь, впервые в жизни, решила держать Великий пост.

«Я впервые пришла к желанию несмотря на постоянные перемещения поститься. Не везде есть постное меню, но в целом я не жалуюсь и пока справляюсь», — написала в своем инстаграме Макеева.

Напомним, в конце прошлого года Анастасия взяла фамилию мужа и решила получить диплом психолога.

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