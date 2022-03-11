Мамина улыбка, папины глаза: Костенко сделала селфи с подросшим сынишкой от Тарасова

Экс-модель Анастасия Костенко с головой ушла в материнство. Осенью 2021 года она снова стала мамой, уже в третий раз. И теперь у них с футболистом Дмитрием Тарасовым есть сын, которого они очень долго ждали – первые двое детей у них дочки. К тому же, у спортсмена есть старшая девочка-подросток Ангелина от первого брака.

Что отец, что мать души не чают в сынишке, которого назвали Алексеем. Папа купает и спит, мама кормит и гуляет – обязанности родители разделили с удовольствием. Новое фото, которым поделилась многодетная мама в микроблоге, показало, как уже значительно вырос мальчик. Ему пятый месяц, и он становится похож на обоих родителей одновременно.

Напомним, Тарасов и Костенко поженились четыре года назад. До свадьбы с моделью футболист был счастлив в телеведущей Ольгой Бузовой.

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