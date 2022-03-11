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Каролина Севастьянова в тесном кожаном корсете и черных легинсах блеснула фигурой

Гимнастка обладает точеными формами на зависть многим.

Каролина Севастьянова в тесном кожаном корсете и черных легинсах блеснула фигурой
Каролина Севастьянова. Фото: instagram.com/karolisha.s/

26-летняя российская спортсменка Каролина Севастьянова продолжает вести микроблог в Instagram, хоть и подстелила соломки, как многие, в других мессенджерах.

Каролина Севастьянова. Фото: instagram.com/karolisha.s/

На новом снимке, которым поделилась Каролина, красотка позирует себе перед зеркалом, демонстрируя красивую фигуру в тесном кожаном корсете и черных легинсах. Формы Севастьяновой давно будоражат поклонников, ведь россиянка была признала на Олимпиаде-2012 самой красивой спортсменкой Игр в Лондоне.

Напомним, сейчас Севастьянова в Москве. Девушка вернулась на Родину спустя долгое время проживания в Монако.

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