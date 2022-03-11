«Спи спокойно, друг»: Леонид Агутин почтил память скоропостижно скончавшегося «отпетого мошенника»

В 2000-е годы муж Анжелики Варум вместе с бойз-бэндом зажигал под «Границу».

Накануне, 10 марта, стало известно о скоропостижной смерти солиста группы «Отпетые мошенники» Тома Хаоса, урожденного Вячеслава Зинурова. Музыканту было 50 лет, и его уход стал настоящим шоком для родных, друзей и коллег.

Узнавший о смерти коллеги Леонид Агутин тоже оказался поражен потерей. Артист почтил память «отпетого мошенника» у себя в микроблоге в Instagram, запостив снимок певца.

«Ушел из жизни Славик из «Отпетых мошенников». Легендарный Том Хаус, в жизни Вячеслав Зинуров. Спи спокойно, друг. Хрен знает вообще, как сейчас жить. Ты был хорошим человеком. Таким и останешься для нас…», — написал артист.

Агутин долгие годы других с Зинуровым и его коллегами по «Отпетым мошенникам». Музыканты в 2000-е годы успешно сотрудничали, а их хит «Граница» по сей день является неофициальным гимном солдат-срочников.

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