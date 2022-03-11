Мокрая и красная: Волочкова прикрылась вениками, элегантно позируя бойфренду в бане

Балерина обожает париться и приобщила к этому нового возлюбленного.

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова сейчас счастлива в отношениях с бойфрендом значительно моложе себя. Дмитрий не отходит от балерины, и вместе они уже ходят в баню.

Волочкова поделилась новым снимком из парилки, где элегантно позирует избраннику возле печи. Распаренная и раскрасневшаяся артистка прикрылась вениками, а под фото написала: «В бане главное качественная печь. У меня она самая прекрасная».

Подписчики балерины в комментариях признались, что рады за Анастасию и ее личное женское счастье. Некоторые, как обычно, раскритиковали балерину за любвеобильность.

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