Изрядно потратилась: Ксения Бородина на 39-летие подарила себе квартиру

Это не первая и не вторая недвижимость телеведущей.

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что шоу «Дом-2» приносит ей большой доход. А так как Ксения стала знаменитой, то зарабатывает также на рекламе в соцсетях.

Примечательно, что она порой больше двух раз в год ездит в отпуск и возит отдыхать дочек: Теону и Марусю. Телеведущая также живет в большом особняке, который остался ей после развода с Курбаном Омаровым.

Не раз Ксения признавалась, что выросла в районе Кунцево. В старой квартире живет ее бабушка. Телеведущая рассказывала, что уже купила по квартире своим дочкам. По всей видимости, ей этого показалось мало.

На днях она отпраздновала день рождения. Бородина повеселилась в ресторане. Друзья подарили ей брендовые наряды и посуду. Но главный подарок она сделала себе сама.

«Сегодня его (подарок) сделала — квартиру», — написала звезда.

Добавим, что Ксения привыкла к роскоши. Не исключено, что она решила взять квартиру у моря с красивым видом в элитном районе. А так как цены на недвижимость выросли за последние два года, она потратила десятки миллионов рублей.

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