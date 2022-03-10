«С наградой за актерскую игру»: Олеся Судзиловская в черном костюме с гипюром позировала со статуэткой в руках

Телеведущая и артистка Олеся Судзиловская присутствовала на награждении актеров в рамках премии «Фигаро». Примечательно, что знаменитость выбрала для торжественной церемонии строгий костюм с игривым гипюром.

Судзиловская подчеркнула стройность и акцентировала внимание на длинных ногах благодаря брюкам со стрелками. К темному низу актриса подобрала такой же по цвету пиджак. На манжетах жакета и брюк были гипюровые полоски. Это добавило пикантности образу актрисы.

«На Национальной актерской премии «Фигаро» имени Андрея Миронова в Санкт-Петербурге. С наградой за актерскую игру. Присутствовала при абсолютно историческом событии! До сих пор нахожусь под сильнейшим впечатлением от компании актеров, режиссеров, композиторов, в которой я провела несколько дней. Это такого масштаба личности, с уникальными судьбами служители нашей профессии, ставшие столь родными моему сердцу теперь!» — заявила Судзиловская в личном микроблоге.

«Ну и, конечно, само вручение премии вызвало у меня столько эмоций, это такое счастье, когда твой труд, без которого ты не представляешь собственной жизни, так высоко оценен! (Посмотрите, какие фамилии в дипломе!)» — призналась Судзиловская.

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