Семен Слепаков вслед за Аллой Пугачевой уехал из России

Семен Слепаков уже давно работает на телевидении. Он был капитаном команды КВН «Сборная Пятигорска». В 2006 году артист также стал постоянным участником Comedy Club.

Он зачастую высказывается на злободневные темы, сочиняя песни. Еще недавно Семен высказывал сожаление из-за событий, которые происходят на Украине. А с начала марта он перестал выходить на связь в соцсетях.

«Семен улетел в Израиль», — цитирует «Комсомольская правда» знакомых юмориста.

Отмечается, что 42-летний Слепаков цель поездки не озвучил даже родным. Добавим, что он является одним из самых высокооплачиваемых юмористов в России. За выступления на корпоративах артист получает около 30 тысяч евро. Также доход ему приносят рекламные контракты. За один из таких контрактов Семен получил 750 млн рублей.

Напомним, что недавно Алла Пугачева подтвердила, что уехала в Израиль на каникулы. Ксения Собчак также отметилась в Тель-Авиве с сыном. Но они отрицают, что собрались эмигрировать из России.

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