«Ему идет!»: Алена Шишкова оценила новый имидж Тимати

Среди последних Stories личного микроблога российской модели Алены Шишковой появилась фотография ее экс-возлюбленного с обновленным имиджем. Примечательно, что знаменитость восхитилась бывшим избранником Тимати.

Одна из подписчиц Алены задала ей вопрос о новом стиле музыканта Тимати. Шишкова приложила к ответу фотографию отца своей дочери Алисы и опубликовала оценку свежему имиджу Тимати.

«Ему идет!» – написала Шишкова.

Отметим, что на днях Тимати решил вернуться к своему имиджу начала нулевых. Артист сбрил бороду и усы. Сразу помолодевший шоумен вызвал бурную реакцию у поклонников.

Кому-то Тимати напомнил Элджея, а кому-то — молодого Филиппа Киркорова и даже Мигеля.

К слову, бывшая возлюбленная Тимати скоро лично полюбуется новым стилем экс-избранника. Общая дочь Шишковой и Тимати отпразднует восьмой день рождения 19 марта. Родители девочки обещали малышке скромный, но все же праздник.

Напомним, Тимати расстался с Шишковой после 2014 года, когда у них родилась дочь Алиса. Тогда шоумен заинтересовался другой моделью — Анастасией Решетовой.

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