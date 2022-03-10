«Бургер Кинг» приостанавливает корпоративную поддержку российского рынка

Сеть быстрого питания присоединилась к другим компаниям, которые уже объявили, что приостанавливают работу в России.

С недавних пор в России стали появляться очереди то в магазины, то в рестораны. Это произошло на фоне того, что многие бренды и крупные компании заявили о прекращении работы в России.

Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. На днях представители объявили о временном закрытии около 800 ресторанов «Макдональдс», а также закрываются кофейни Starbucks.

Тепер и знаменитая сеть быстрого питания «Бургер Кинг» присоединилась к другим компаниям.

Burger King приостанавливает корпоративную поддержку российского рынка, в том числе маркетинг и обеспечение цепочки поставок, сообщает ТАСС.

Однако пока неизвестно будут ли закрываться рестораны или они продолжат работать в новом режиме. Ранее эксперт утверждали, что «Бургер Кинг» не закроется, так как у него российские корни в отличие от «Макдональдса».

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