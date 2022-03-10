В любимой шляпе: Вячеслав Зайцев поделился снимками с праздника по случаю 84-летия

Модельер собрал родных и друзей в ресторане. Он исполнил мечту — выпустил шесть оригинальных ароматов от кутюр, олицетворивших дело всей его жизни.

Вячеслав Зайцев — знаменитый российский модельер. Он в свое время шил наряды для многих знаменитостей, включая Татьяну Михалкову. Однако в последние годы дизайнер редко появляется на публике.

Некоторое время назад у него были проблемы со здоровьем. Но он поправился и возобновил работу. Недавно модельер отметил свой день рождения. Он собрал родных и друзей в ресторане.

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Если в прошлом году за столом с ним была Алла Пугачева, то теперь певица не смогла побывать на празднике. Она недавно подтвердила, что уехала на каникулы. На фото с мероприятия Зайцева можно увидеть в любимой шляпке. Также он не расставался с солнцезащитными очками. Алый пиджак дополнял его образ. На некоторых снимках модельер улыбался.

«Дорогие друзья! Не так давно, 2 марта мне исполнилось 84. В свой праздник мне было очень приятно получить столько красочных открыток, теплых поздравлений и пожеланий! Благодарю всех и каждого за внимание и теплые пожелания!

Мне безумно приятно и очень хочется воплотить в жизнь (новые проекты). Один из них — моя давняя мечта — был представлен на моем дне рождении.

Шесть оригинальных ароматов от кутюр, олицетворивших дело всей моей жизни. Каждый созданный мною аромат — отражение моих коллекций. Это образ нарисованных мною моделей, шорох тканей, поиск гармонии и уникальности. Мне всегда хотелось, чтобы мои дефиле дополнялись эксклюзивными ароматами, идеально мне подходящими!» — написал Вячеслав.

Поклонники снова поздравили Вячеслава со знаменательным событием. Многие заметили, что почти на всех фото он сидит. «Радости, здоровья, благополучия и творчества!», «Долгих лет жизни! Вы мой кумир, мечтаю об обучении у вас в лаборатории», «Здоровья вам, видно, что держитесь», «Хорошо, что с вами родные», «Приятно видеть счастливого именинника», — прокомментировали пост подписчики.

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