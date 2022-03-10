«У мужа в семье тоже пятеро детей»: Екатерину Копанову осуждают за рождение четверых детей

Актриса Екатерина Копанова вместе с мужем, юристом Павлом Палкиным, воспитывает четверых детей. А хейтеры осуждают знаменитость за то, что она многодетная мать.

Копанова отметила, что они с возлюбленным не договаривались о создании многодетной семьи. Просто после активной работы знаменитость с мужем решила переключиться на рождение детей.

«У нас с мужем не было такого, мол, давай четверых. Просто хотели родить подряд. У мужа в семье тоже пятеро детей — три старшие сестры, младший брат. Я за шесть лет родила четверых. Карьера, конечно, тоже должна быть. Несколько лет мы с супругом работали, потом стали активно рожать. Первый ребенок появился на свет — и окружающие сразу стали говорить: «Ну слава Богу, родила!» Потом — ну что, за вторым сразу?! Третьего родила, меня спрашивали: «Вы что, предохраняться не умеете?!». Появился четвертый — и все такие: «Все с вами понятно!» — рассказала актриса в передаче «Прямая линия жизни» на телеканале «Спас».

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