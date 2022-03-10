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Сати Казанова на фоне санкций похвасталась умением доить корову

Певица призналась, что этот навык ей может скоро пригодиться.

Сати Казанова на фоне санкций похвасталась умением доить корову
Бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова. Фото: Инстаграм

Бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова рассказала о необычном своем навыке — доить корову. Поздравляя маму с днем рождения, певица поблагодарила ее за то, что та научила ее этому занятию.

«Спасибо тебе за все, что ты дала мне: начиная от красивого почерка заканчивая умением доить корову, — написала Сати Казанова в «Инстаграме».

Казанова также рассказала, что дойка коровы давалась ей непросто из-за слабых рук.

Бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова с мамой. Фото: Инстаграм
Бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова с мамой. Фото: Инстаграм

«Хотя скоро, наверное, и этот навык пригодится», — заявила Сати.

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