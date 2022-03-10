Сати Казанова на фоне санкций похвасталась умением доить корову

Певица призналась, что этот навык ей может скоро пригодиться.

Бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова рассказала о необычном своем навыке — доить корову. Поздравляя маму с днем рождения, певица поблагодарила ее за то, что та научила ее этому занятию.

«Спасибо тебе за все, что ты дала мне: начиная от красивого почерка заканчивая умением доить корову, — написала Сати Казанова в «Инстаграме».

Казанова также рассказала, что дойка коровы давалась ей непросто из-за слабых рук.

«Хотя скоро, наверное, и этот навык пригодится», — заявила Сати.

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